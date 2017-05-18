Глава Нацполиции: Следствие по делу Шеремета далеко от финиша

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в интервью "Фокусу" заявил, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета пока не вышло на финишную прямую.

Собеседник издания не исключил, что в ходе следствия могли быть допущены серьезные ошибки – учитывая, что преступление до сих пор не раскрыто.

"С 10 ноября прошлого года я несу ответственность за это дело, но не хочу на нем спекулировать, потому что люди от меня как руководителя ждут позитивного месседжа. Прошу прощения, но следствие пока не вышло на финишную прямую", - заявил Сергей Князев.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле (в момент взрыва ее в машине не было). Взрыв произошел в 7:45 в Киеве, на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир.

Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля. Извлеченный очевидцами из салона автомобиля, Павел Шеремет оставался жив в течение нескольких минут и скончался в скорой.

10 мая был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета. Авторы материала – редакция проекта расследований "Следствие.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что "бывший или действующий сотрудник СБУ" Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета. В СУБ сообщили, что Игорь Устименко был уволен из спецслужбы 29 апреля 2014 года.

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