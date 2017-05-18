Главу Килийской РГА отпустили под залог в 1 млн грн

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы Одесской облпрокуратуры Инну Вербу.

При этом его сообщница - главный специалист РГА Татьяна Волкова - осталась под стражей.

"17 мая руководитель райгосадминстрации, за которого внесли залог, был выпущен из-под стражи, и он вышел на работу, а его сообщница осталась в СИЗО", - отметила Инна Верба.

В данный момент правоохранительные органы решают вопрос об отстранении главы Килийской РГА от выполнения должностных обязанностей.

Напомним, 12 мая в Одесской области за получения взятки правоохранители с поличным задержали главу Килийской РГА Виктора Грекова. Это произошло при получении очередного пакета-вознаграждения со взяткой в размере 2300 долларов за выделение прав на земельных участок.