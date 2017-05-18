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Главная » Страна » Полиции не хватает каждого шестого сотрудника, - глава Нацполиции

Полиции не хватает каждого шестого сотрудника, - глава Нацполиции

Полиции не хватает каждого шестого сотрудника, - глава Нацполиции
Сергей Князев / Фото: pmg.ua

Некомплект – 20 тысяч человек

18.05.17 66
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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в интервью "Фокусу" рассказал, что в штате ведомства не хватает каждого шестого сотрудника.

"Некомплект – 20 тысяч человек, то есть не хватает каждого шестого сотрудника", - рассказал главный полицейский страны.

По его мнению, это естественная ситуация.

"При отборе (в полицию - ред.) применялись самые современные методы, но все равно сломался человек, или после того, как он поработал в полиции, романтический ореол, навеянный роликами и государственным порывом, у него пропал", - констатировал Князев.

"Молодые люди, 72% которых с высшим образованием, вышли на рутинную работу на улицы, где их не встречают с улыбкой, где их бьют по лицу, где рвут погоны, обрывают рукава, дышат перегаром, где больны СПИДом и туберкулезом, где кричат матом, а ты им улыбаешься и говоришь: "Вам помочь? Вы пьяны?". Конечно, люди не выдерживают", - рассказывает собеседник Фокуса.

Напомним, по состоянию на апрель количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в Украине снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом процент раскрываемости преступлений растет.

Полный текст интервью читайте в свежем номере журнала "Фокус" и на сайте Focus.ua

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