Глава Нацполиции: Проблема "янтарной лихорадки" не решается

Украина еще не умеет решать такие проблемы

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в интервью "Фокусу" рассказал о том, почему не решается проблема "янтарной мафии".

"Мы еще не умеем решать такие проблемы. Украина до сих пор имеет несколько проблем с недрами – это лес, рыбные запасы, угольные копанки и относительно недавно возникшая проблема янтаря", - констатировал главный полицейский страны.

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По его данным, официально наша страна в год добывает всего 5 тонн янтаря. На Гданьской же бирже в день продается 10 тонн.

"99% этих продаж – нелегальный украинский янтарь", - утверждает Князев.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование в деле о незаконной добыче янтаря в Ровенской области завершено.

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