ВНО-2017 будет жестче, чем в прежние годы, - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает, что условия и процедуры тестирования должны быть жесткими и ориентированными на проверку компетентности, а не точечных знаний выпускников общеобразовательных школ и правильного воспроизведения ими дат и сроков. Об этом она заявила на пресс-конференции в Одесской облгосадминистрации, передает Укринформ.

"Когда речь идет о стратегических изменениях, то нам очень важно, чтобы организаторы внешнего независимого оценивания все больше ориентировались на проверку компетентности выпускников школ, а не точечных знаний, в частности, воспроизведение дат или сроков. Поэтому в заданиях будут предусмотрены открытые части, а не только выбор ответов учащихся школ. Это дороже ВНО, мы будем двигаться в этом направлении. Поскольку так получается, что в школе учат тому, что проверяют на экзамене. И мы не можем сделать современную школу компетентностей, если и в дальнейшем будут проверять только знания", - отметила Гриневич.

Министр подчеркнула: "Это большая проблема, надо учиться ее преодолевать. Хочу отметить, что Украина впервые приобщится в 2018 году к программе PISA - международного оценивания 15-летних учащихся. Эта программа как раз ориентирована на проверку компетентностей: по результатам исследования увидим, где мы находимся в международном рейтинге и как дальше нам развивать инструмент ВНО ".

Процедуры проведения ВНО будут все жестче, потому что с каждым годом появляется все больше подтверждений того, что применяемые технические новинки позволяют фальсифицировать результаты ВНО.

"Учитывая прошлогодний опыт нарушений, когда прокуратура выдвинула обвинения относительно фальсификаций данных ВНО, мы в этом году надежно защитили все базы данных - это не повторится. Второе. Относительно слухов о якобы "утечке" заданий и ответов на вопросы ВНО, которые циркулируют в социальных сетях. Хочу обратиться к нашим абитуриентам: не верьте этим безосновательным слухам, не выбрасывайте деньги на ветер, покупая фальшивки", - предостерегла глава ведомства.

"Если бы произошла утечка заданий ВНО из Украинского центра оценивания качества образования, - добавила Гриневич, - то это означало бы отмену результатов нынешней сессии ВНО. Всем выпускникам школ, независимо от того, знали они ответы на задание, не знали, пришлось бы пересдавать ВНО. А это огромные моральные и убытки для бюджета страны. Поэтому, разумеется, Украинский центр оценивания качества образования сделает все, чтобы "утечка" заданий не произошла", - уточнила Гриневич.

Любой будущий абитуриент, который нарушает условия ВНО и придет на сдачу экзаменов с мобильным телефоном или другим техническим средством, которое способно снимать содержание заданий с бумажных носителей, будет сразу удален из аудитории без права пересдачи внешнего независимого оценивания.