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Главная » Страна » Россия использовала социальные сети для аннексии Крыма, - аналитик из США

Россия использовала социальные сети для аннексии Крыма, - аналитик из США

Россия использовала социальные сети для аннексии Крыма, - аналитик из США
Хакер / Фото: vestikavkaza.ru

Кибервойска РФ распространяли лживые слухи, которые сеяли ненависть и страх

18.05.17 1010
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Крым стал испытательной площадкой для российских информационных операций, что продемонстрировало миру мощность военного использования социальных медиа. Такое мнение высказал американский аналитик Майкл Голловей в статье "Как Россия превратила соцмедиа в Крыму в оружие" для военного издательства США Realcleardefense, передает Голос Америки.

"Во время аннексии Крыма российское правительство потратило более 19 млн долларов на финансирование работы 600 человек, которые постоянно комментировали статьи, писали блоги и проводили деятельность в социальных медиа. Их целью было изменить мнение общественности и международного сообщества, перекрыть голоса диссидентов в онлайн-медиа, создать впечатление, что население поддерживает аннексию", - отмечает автор.

"Чтобы этого достичь, кибервойска России обращались к пророссийскому населению и распространяли слухи, которые сеяли ненависть и страх", - добавляет он.

По мнению Голловея, эта ненависть потом мобилизовалась для провоцирования актов насилия.

По данным исследователя, российские кибернаемники распространили ряд лживых историй, чтобы поляризовать настроения населения. Одним из таких слухов была ложная история о сожжении людей во время пожара в Одессе.

Она сначала появилась в Facebook, но больше всего распространилась среди пользователей сети ВКонтаке - 5000 распространений за 24 часа.

Россия использовала как традиционные, так и социальные медиа в Крыму, генерируя ложные новости, блоги от ложных свидетелей, вирусные видео, пытаясь повлиять как на старшие поколения, так и на молодежь в Крыму.

Наряду с этим, отмечает Майкл Голловей, работа украинских правительственных сайтов в Крыму была заблокирована, на новостные сайты в Крыму осуществлялись нападения, коммуникация ВМС Украины подавлялась - это создало информационный вакуум в регионе и сторонники аннексии быстро завоевали информационное преимущество, что позволило России уменьшить расходы на аннексию полуострова.

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