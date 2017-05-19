12-летнее школьное образование в Украине будет не ранее 2028-30 годов

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

По ее словам, украинским школьникам приходится изучать большие объемы информации, потому что организаторы образовательного процесса в старшей профильной школе интенсифицировали процесс обучения в 9-11 классах. В связи с этим необходимо организовать проектное обучение, чтобы расширить знания и умения детей. Как пояснила Гриневич, в Европе старшая школа является трехлетней или четырехлетней, а в Украине - двухлетней.

"Я считаю, что украинские дети заслужили возможность получить современное образование - не только приобретать знания, часть которых впоследствии окажется ненужной в жизни, а получать те умения, которые помогут им стать успешными людьми, преодолевать сложные вызовы, а не прятаться от них с кучей комплексов и различных зависимостей. Поэтому мы будем двигаться к трехлетней старшей профильной школе", - заявила Гриневич.

Она добавила, что, согласно планам Министерства, такая школа будет функционировать в 2028-30 годах.

Напомним, законопроект об инклюзивном образовании направлен в Раду.