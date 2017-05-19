В Киеве к лету откроют 11 пляжей

Также будут доступны 17 зон отдыха вблизи водоемов без возможности купания

К началу летнего сезона в Киеве запланировано открыть 11 пляжей для купания. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В Днепровском районе города заработают пляжи "Молодежный", "Венеция", "Предмостная слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин" и "Центральный"; в Оболонском районе - "Вербный" и "Пуща-Водица"; в Деснянском - "Чорторий". На все пляжи планируется получить санитарные паспорта.

Кроме того, киевлянам и гостям столицы будут доступны 17 зон отдыха вблизи водоемов без возможности купания - "Довбичка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки", "Веселка", "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Белая", "Троещина", "Галерная", "Осокорки", "Солнечная", "Святошин", "Голубая", "Синеозерная" и "Совская балка".

За безопасностью на воде будут следить спасатели на 21 посту, в распоряжении которых есть два гидроцикла, 10 моторных лодок, тюбы, сапборды и дефибрилляторы. К началу летнего сезона также проводятся работы по водолазному обследованию и очистке подводных частей акваторий пляжей, устанавливаются ограждающие буи и оформляются паспорта подводных частей.

Для купания маломобильных групп населения на пляжах "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" будут доступны пять кресел-амфибий, использовать которые поможет специально подготовленный персонал.

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Впервые в истории Киева три пляжа - "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" - участвуют в международной программе "Голубой флаг". Это международная награда, которая ежегодно вручается пляжам и причалам, вода в которых соответствует высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Соответствие критериям "Голубого флага" требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.