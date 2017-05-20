Украинский программист создал плеер для прослушивания музыки в Facebook

Приложение пока работает только в браузере Google Chrome, но разработчик обещает, что в ближайшее время оно будет доступно для Firefox и Opera

Украинский программист создал плагин, который позволяет прослушивать музыку в Facebook.

О новинке сообщил разработчик приложения Дмитрий Андреев, передает ТСН.

"Можно долго ныть по поводу супер-удобного (нет) плеера ВКонтакте, а можно за пару часов интегрировать куда более классный и легальный плеер в Facebook", - написал Андреев на своей странице в соцсети.

Плагин называется Facebook Spotifier. Он позволяет слушать музыку из личного аккаунта Spotify прямо в Facebook.

Соответственно, для этого сначала нужно создать страницу в Spotify.

Для тех, кто ностальгирует за заблокированным "ВКонтакте", есть опция, которая позволяет сделать интерфейс Facebook более похожим на интерфейс ВК.

Приложение пока работает только в браузере Google Chrome, но разработчик обещает, что в ближайшее время оно будет доступно для Firefox и Opera.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.