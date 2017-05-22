Боевики провели 48 обстрелов, - штаб АТО

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной, однако полностью контролируемой украинским защитниками. Российско-террористические войска продолжают обстреливать подразделения ВС Украины вдоль всей линии разграничения, впрочем интенсивность вражеского огня из тяжелых артиллерийских систем относительно снизилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования боевиками оружия. Двое военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Приморское направление. Незаконные вооруженные формирования 17 раз применяли оружие против украинских воинов. В частности, вчера вечером боевики совершили обстрел наших позиций вблизи Широкино из миномета калибра 120 мм. По укреплениям ВС Украины в районе Водяного несколько раз бил вражеский танк. Бойцов сил АТО, которые держат оборону возле Гнутово, противник обстреливал из 82-мм минометов, а у Павлополя – из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также недалеко от Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.

Донецкое направление. 24 раза в течение минувших суток незаконные вооруженные формирования нарушали тишину на этом участке фронта. Чаще всего – на подступах к Авдеевке. Вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по нашим отдельным опорным пунктам в южном предместьи Авдеевки из 82-мм и 120-мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра. Восточнее, вблизи Каменки, враг также применял минометы калибра 82 мм и зенитную установку. Из таких же минометов, стрелкового оружия и гранатометов оккупанты били неподалеку Верхнеторецкого, Опытного и Песок. Из пригорода временно оккупированной Горловки пророссийские бандформирования вели огонь по нашим опорным пунктам в районе Зайцево и Майорска. Кроме того, вчера около 19:00 боевики со стороны оккупированного населенного пункта Ясиноватая обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Таким образом оккупанты в который раз поставили на карту своих преступных планов экологическую безопасность всего региона и благополучие мирных жителей.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано 7 фактов использования боевиками оружия. Вечером из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия бандиты обстреляли украинских защитников вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого били из минометов калибра 82 мм. В районе Малинового противник применял автоматические станковые гранатометы.