Франция поможет привлечь средства ЕС для изменения ширины железных дорог Украины

Сейчас в нашей стране эксплуатируются пути шириной 1520 мм, в Европе - 1435 мм

Франция рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи Украине, а также будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для реализации проекта по изменению ширины железнодорожной колеи в Украине. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на результаты шестого заседания украинско-французской рабочей группы по вопросам транспорта.

"Французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта по системы изменения ширины колеи в Украине", - говорится в сообщении.

При этом украинская сторона проинформировала о проведении активной работы по развитию комбинированных/мультимодальных перевозок в направлении Европа – Азия с использованием транспортной инфраструктуры Украины, в частности в рамках действующих транспортных коридоров, определенных сетью TEN-T.

С целью привлечения грузопотока стороны согласились принимать все необходимые меры путем создания конкурентоспособных условий выполнения перевозок в данном направлении, сокращение сроков доставки, создание цифровых информационных ресурсов, проведение информационной работы с грузовладельцами и грузоотправителями.

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Самой распространенной в мире шириной пути является 1435 мм (4 английских фута и 8,5 дюймов). Такую дорогу используют в Северной Америке, Китае и Европе (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорог Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии были 1524 мм. С мая 1970 года до начала 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на ширину 1520 мм.

В настоящее время в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.