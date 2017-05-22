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Главная » Страна » Франция поможет привлечь средства ЕС для изменения ширины железных дорог Украины

Франция поможет привлечь средства ЕС для изменения ширины железных дорог Украины

Франция поможет привлечь средства ЕС для изменения ширины железных дорог Украины
Фото из открытых источников

Сейчас в нашей стране эксплуатируются пути шириной 1520 мм, в Европе - 1435 мм

22.05.17 1101
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Франция рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи Украине, а также будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для реализации проекта по изменению ширины железнодорожной колеи в Украине. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на результаты шестого заседания украинско-французской рабочей группы по вопросам транспорта.

"Французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта по системы изменения ширины колеи в Украине", - говорится в сообщении.

При этом украинская сторона проинформировала о проведении активной работы по развитию комбинированных/мультимодальных перевозок в направлении Европа – Азия с использованием транспортной инфраструктуры Украины, в частности в рамках действующих транспортных коридоров, определенных сетью TEN-T.

С целью привлечения грузопотока стороны согласились принимать все необходимые меры путем создания конкурентоспособных условий выполнения перевозок в данном направлении, сокращение сроков доставки, создание цифровых информационных ресурсов, проведение информационной работы с грузовладельцами и грузоотправителями.

Самой распространенной в мире шириной пути является 1435 мм (4 английских фута и 8,5 дюймов). Такую дорогу используют в Северной Америке, Китае и Европе (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорог Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии были 1524 мм. С мая 1970 года до начала 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на ширину 1520 мм.

В настоящее время в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

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