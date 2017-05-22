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Главная » Страна » В Киеве начали создание Музея монументальной пропаганды СССР
В Киеве начали создание Музея монументальной пропаганды СССР
Фото: vizit.ks.ua

В Киеве начали создание Музея монументальной пропаганды СССР

Музей планируют открыть в ноябре

22.05.17 223
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В Киеве началось создание Музея монументальной пропаганды СССР. Об этом сообщил в Facebook глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Открытие запланировано на ноябрь 2017 года.

"Сегодня, во вторую годовщину вступления в действие декоммунизационных законов, начинаем создание в Киеве Музея монументальной пропаганды СССР. Открытие - в ноябре этого года", - написал Вятрович.

По его словам, избавление от символов коммунизма в Украине, которое удалось выполнить за 2 года - это лишь первый шаг.

"Ведь мы должны не просто забыть советское прошлое - наоборот должны помнить как пример того, что никогда не должно повториться. "Никогда снова" именно об этом будут говорить экспонаты посетителям будущего музея монументальной пропаганды СССР", - отметил Вятрович.

Заместитель мэра, секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив сообщил, что Музей монументальной пропаганды будет расположен на территории комплекса на улице Академика Глушкова, 1, передают Украинские новости.

"Мы приступаем к созданию Музея монументальной пропаганды, который сможет стать одним из топ-10 достопримечательностей столицы",- сказал Прокопив.

Экспонатами музея станут монументальные скульптуры, предоставленные местными властями или частными коллекционерами.

Бюджет проекта составит 15-20 млн гривен. По словам руководителя проекта Максима Бахматова, проект будет профинансирован за счет частных лиц и инвесторов без привлечения государственных средств.

По словам Прокопива, проект будет сдаваться очередями, первая из которых будет запущена осенью 2017 года.

Бахматов добавил, что скульптуры расположатся на аллеях Экспоцентра на площади около 2 га.

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