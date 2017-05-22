Укрпочта будет доставлять денежные переводы прямо на дом

Укрпочта запускает услугу перевода средств с банковской карты и доставкой наличных получателю. Об этом сообщается на сайте компании.

"Перевести средства можно, воспользовавшись адресным переводом (домой) или срочным переводом (на автоматизированное отделение). Опция доставки на дом доступна для любого населенного пункта Украины. Сроки поставки: в течение двух рабочих дней отделения связи - для адресного перевода и 15 минут - для срочного (с получением средств в отделении)", - говорится в сообщении.

Перевод средств осуществляется по всем платежным картам Visa и MasterCard любых банков Украины. Максимальная сумма одного перевода составляет 14 999 грн.

"Это еще один сервис для осуществления денежных переводов, который упрощает процесс отправки средств. Для осуществления перевода отправителю нужен только доступ к сети интернет, необходимости посещать отделения нет", - отметили в Укрпочте.

Напомним, 16 мая Укрпочта возобновила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).