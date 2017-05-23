Парламент расширил доступ к обучению школьников с особыми потребностями

Речь идет об изменении закона "Об образовании" в отношении инклюзивного образования

Верховная Рада приняла в целом законопроект №6437 о внесении изменений в закон "Об образовании" относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к обучению. "За" проголосовали 297 народных депутатов, передает 112 Украина.

В закон "Об образовании" планируют прописать право на образование для детей с инвалидностью во всех учебных заведениях, в том числе бесплатное в государственных и коммунальных заведениях.

Документ предусматривает, что право детей на образование предполагает разные формы обучения - в частности, дистанционную и индивидуальную.

Отдельной нормой прописали создание условий для получения образования лицами с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных потребностей в условиях инклюзивного обучения.

Относительно языка образования, детям с особенными потребностями должны преподавать наиболее доступным языком - в частности, с помощью жестовой речи или шрифта Брайля.

Законопроект содержит определение ряда понятий в данном ключе, в частности "лицо с особыми образовательными потребностями", "инклюзивное обучение", "индивидуальная программа развития человека с особыми образовательными потребностями".

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Так, лицо с особыми образовательными потребностями - человек, который нуждается в дополнительной постоянной или временной поддержке в образовательном процессе с целью обеспечения его права на образование, содействие развитию его личности, улучшение состояния здоровья и качества жизни, повышение уровня участия в жизни общества.

Авторы документа предусмотрели, что таким школьникам должны предоставлять психолого-педагогическую, коррекционно-развивающую и другую помощь, а как именно - определит Кабмин.

Согласно пояснительной записке, речь идет о развитии системы образования в направлении создания "школы для всех" - где дети с особыми потребностями смогут учиться, в частности, в условиях инклюзивного обучения.