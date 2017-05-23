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Главная » Страна » Инфографика Посещаемость запрещенных российских интернет-ресурсов в Украине упала примерно на треть
Запрет российских сайтов

Инфографика Посещаемость запрещенных российских интернет-ресурсов в Украине упала примерно на треть

<span class="label red">Инфографика</span> Посещаемость запрещенных российских интернет-ресурсов в Украине упала примерно на треть
Фото: Nashgorod

Представленные данные учитывают посетителей из Украины, которые зашли на заблокированный интернет-ресурс через VPN

23.05.17 190
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Посещаемость российской социальной сети ВКонтакте за 5 дней упала на 3 млн визитов. Компания SimilarWeb предоставила статистику посещаемости в Украине заблокированных российских интернет-сервисов. Статистика включает не уникальные визиты с десктопов, передает Экономическая правда.

Согласно данным по состоянию на 20 мая 2017 года, посещаемость социальной сети ВКонтакте в Украине упала на 3,35 млн визитов за 5 дней блокировки доступа.

До введения санкций ежедневная посещаемость соцсети в Украине составляла в среднем 10,1 млн визитов. 20 мая украинские интернет-пользователи посетили социальную сеть 6,75 млн раз.

Одноклассники потеряли в среднем 1,67 млн визитов с почти 4,6 млн.

Посещаемость российского интернет-портала yandex.ua снизилась примерно на 2 млн визитов с 6 млн.

Российский интернет-портал mail.ru недосчитался 1,22 млн визитов при общей средней посещаемости 4,62 млн.

По словам аналитика отдела маркетинга в SimilarWeb Павла Тучинского, представленные данные в подавляющем большинстве случаев учитывают посетителей из Украины, которые зашли на заблокированный интернет-ресурс через VPN.

"Если пользователь сначала зашел в интернет не через VPN, что, как правило и происходит, мы увидим страну-оригинал", - говорит Тучинский.

Отмечается также, что еще не все интернет-провайдеры Украины, в том числе крупные, выполнили указ президента о санкциях от 15 мая 2017 года.

Третий по величине абонентской базы в стране интернет-провайдер "Воля" 23 мая сообщил, что полностью заблокирует сайты до 1 июня.

Согласно Реестру операторов, провайдеров телекоммуникаций Национальной комиссии регулирования связи и информатизации, в Украине по состоянию на 25 апреля 2017 года работало 6158 интернет-провайдеров.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.

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