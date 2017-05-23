Пять районов Киева отключат от горячей воды

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, с 23 мая по 6 июня отключает от горячего водоснабжения ряд домов в Соломенском, Голосеевском, Печерском, Дарницком и Шевченковском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На время проведения работ горячее водоснабжение временно прекращено для 467 жилых домов, 7 лечебных учреждений, 19 детских садов, 20 школ и 220 ведомств в Голосеевском районе и для 145 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 детских садов, 3 школ и 87 ведомств в Печерском районе.

В Шевченковском районе горячее водоснабжение будет прекращено для 126 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 школ и 90 ведомств, а в Соломенском районе - для 265 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 18 детских садов, 7 школ и 172 ведомств.

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В Дарницком районе горячее водоснабжение будет прекращено для 227 жилых домов, 1 лечебного учреждения, 10 детских садов, 6 школ и 118 ведомств.

Киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте "Киевэнерго".

В компании отметили, что гидравлические испытания – это метод диагностики теплосетей, применяемый "Киевэнерго" каждый межотопительный период с апреля по август. График испытаний согласовывает Киевская городская госадминистрация.