В Украине вступил в силу новый порядок ввоза издательской продукции из России

Теперь все будет очень строго

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины заявляет, что 22 мая вступило в силу постановление Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной и/или ввозимой с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

Выдачу (отказ, аннулирование) разрешения осуществляет Госкомтелерадио.

"В соответствии с порядком, для получения разрешения на ввоз издательской продукции из России и оккупированной территории Украины субъект хозяйствования должен подать в письменной или бумажной форме заявление, один экземпляр оригинала ввозимого издания или его электронный аналог в формате PDF, оригинал или нотариально заверенную в установленном порядке копию соглашения, заключенного с владельцем прав на издание, и рецензию, составленную на государственном языке специалистом (экспертом) по оценке и характеристике содержания издания", - говорится в сообщении.

В случае выявления Госкомтелерадио признаков несоответствия издательской продукции критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, документы передаются на рассмотрение экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к не разрешенной к распространению на территории Украины.

Именно решение экспертного совета является основанием для предоставления разрешения или отказа. Кроме того, основанием для отказа в выдаче разрешения может быть представление субъектом хозяйствования не в полном объеме пакета документов или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

По состоянию на 23 мая в Госкомтелерадио поступило более ста пакетов документов от субъектов хозяйствования.

В комитете напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания". Согласно закону, не может быть ввезена на таможенную территорию Украины издательская продукция, которая по своему содержанию направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти.

Не может также ввозиться продукция, пропагандирующая войну, совершение террористических актов; которая пропагандирует коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику; разжигает межэтническую, расовую, религиозную вражду; посягает на права и свободы человека.

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Не подлежит ввозу на территорию Украины продукция, пропагандирующая государство-агрессора, в частности, его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер государства-агрессора, публично поддерживающих оккупацию территории Украины; использует шаржирование государственных символов Украины (Государственного Герба, Государственного Флага, Государственного Гимна) в любом виде.

При этом не требует получения разрешения на ввоз издательская продукция, которая ввозится гражданами в ручной клади или в сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

