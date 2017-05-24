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<span class="label red">Видео</span> Тысячи человек считаются пропавшими без вести в Донбассе, - МККК
Красный Крест / Фото: ЕРА
Ситуация в Донбассе

Видео Тысячи человек считаются пропавшими без вести в Донбассе, - МККК

Более 600 зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста случаев пропажи без вести остаются нераскрытыми

24.05.17 145
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Спустя три года после начала войны на востоке Украины несколько тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести, при этом их точное количество неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста (МККК).

Более 600 зарегистрированных МККК случаев пропажи без вести остаются нераскрытыми. Подавляющее большинство пропавших лиц составляют мужчины, а около половины всех случаев, над которыми работает Красный Крест, касаются исчезновения гражданских лиц.

Проведенное МККК в 2016 году исследование показало, что люди, разыскивающие своих пропавших родных, нуждаются в психологической и психосоциальной помощи. Для удовлетворения этой потребности МККК в октябре 2016 запустил программу "Сопровождение" для небольшого числа семей и в этом году планирует расширить ее.

Судебно-медицинские эксперты МККК также проводят учебные мероприятия и оказывают техническую и материальную помощь для проведения эксгумации, экспертизы и идентификации человеческих останков, сотрудничая с поисковыми группами, органами полиции и судебно-медицинскими экспертами.

Напомним, донбасских боевиков могут направить в Сирию.

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