Маркировка телевизоров и кондиционеров в Украине теперь будет европейской

В Украине телевизоры и кондиционеры воздуха теперь будут продавать с энергетическими этикетками европейского образца.

Новые правила утвердил сегодня Кабинет министров.

Как передает UBR, разработало технические регламенты энергетической маркировки Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

Согласно пресс-релизу Госэнергоэффективности, обнародованном на правительственном веб-сайте, согласно этим регламентам все кондиционеры и телевизоры в Украине будут реализовывать вместе с энергетическими этикетками европейского образца.

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Такие мероприятия будут осуществляться в рамках выполнения взятых на себя Украиной обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Благодаря энергетическим этикеткам потребители будут иметь полную и достоверную информацию о классе энергетической эффективности кондиционеров и телевизоров. Также предусматривается, что поставщики и распространители этого бытового оборудования будут обязаны включать информацию о классе энергоэффективности продукции в рекламные материалы", – сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Также отмечается, что внедрение системы энергетического маркирования позволит:

обеспечить эффективное потребление энергоресурсов при использовании кондиционеров и телевизоров;

существенно повысить уровень конкурентоспособности отечественных производителей кондиционеров и телевизоров на внутреннем и международном рынках;

контролировать и не допустить на рынок Украины неэффективное оборудование.

Напомним, в КГГА оценили стоимость модернизации энергосистемы Киева.