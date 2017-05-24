Янукович, Шеремет и три источника коррупции. Главное из отчета генпрокурора Луценко

Коррупция на газовых схемах побеждена, осталось справиться с угольными, навести порядок на таможне и приватизировать госпредприятия. Фокус выбрал главные тезисы из выступления Луценко в парламенте

24 мая генеральный прокурор Юрий Луценко пришел в Верховную Раду, чтобы рассказать о своих достижениях за последний год. Вполне ожидаемо, генпрокурор постарался создать эффектный фон для отчета. Пока он выступал за трибуной ВР, более двух тысяч силовиков, в том числе из ГПУ, по всей Украине проводили масштабную спецоперацию с сотнями обысков по делу о коррупционных схемах, экс-главы Министерства доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко. Сам отчет прошел спокойно, единственный конфликтный момент – показательный уход из зала фракции "радикалов" Олега Ляшко, обвинивших генпрокурора в непрофессионализме и политической ангажированности. Глава ГПУ в ответ пожелал ляшковцам, чтобы состав их фракции не уменьшался в будущем.

О деле Януковича

"Своим наибольшим достижением за год работы в качестве генерального прокурора я считаю завершение следствия и начало судебного процесса над Виктором Януковичем", – заявил Луценко.

Глава ГПУ не упустил случая подколоть общественные организации, которые активно критикуют его работу: "В погоне за грантами нельзя дискредитировать свою страну, обманывая устами очень уважаемых международных институтов. Докладываю: против Януковича и его окружения есть десятки производств по коррупции. В ключевых случаях мы уже закончили - ещё раз для тех, кто плохо слышит, - закончили досудебное следствие против Януковича, Азарова, Арбузова, Колобова, Клименко, Ставицкого, Курченко, других деятелей, и теперь вопрос за Печерским судом".

По словам генпрокурора, уже осуждены 16 человек, среди которых экс-замминистра экономического развития и торговли, председатель аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля; зампредседателя правления "Нафтогаза Украины" и т. д.

О возвращении средств в госбюджет

"Если взять результаты деятельности за год и поделить их на дни, все, без исключения, с выходными, мы можем сказать, что новая прокуратура приносила ежедневно в государственный бюджет 142 млн грн. За год украинский бюджет благодаря деятельности ГПУ и наших коллег по правоохранительной деятельности вернул в государственную казну 52 млрд грн, при годовом бюджете генеральной прокуратуры в пять миллиардов", - сказал Луценко.

Также за год работы ГПУ передала в суд 1191 дело по коррупционным преступлениям.

О расследований преступлений против участников Майдана

По словам Луценко, в суд направлено 147 обвинительных актов против 228 лиц, из них 31 акт – за время его работы. А всего по "майдановским" делам на данный момент осудили 42 человека.

"По информации прокуроров и следователей, обвинительный акт в отношении Виктора Януковича и экс-главы МВД Александра Захарченко за организацию преступлений в отношении участников Евромайдана будет направлен в суд сразу после рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича", - сказал Луценко.

О реформировании прокуратуры

Луценко заявил, что численность сотрудников ГПУ сократили на четверть. Он также похвастался открытым конкурсом на 600 вакантных должностей в прокуратуре, 82% которых заняли люди "не из системы".

"С января 2017 года благодаря усилиям Генеральной инспекции были уволены 46 прокуроров за недобросовестность и предоставление недостоверных данных в е-декларациях", - сообщил генпрокурор.

О борьбе с преступностью

"Совместными усилиями с МВД мы смогли за первый квартал этого года на 15-20% снизить криминальную активность на улицах. Как? Единственный доступный способ сегодня - суды. По результатам прошлогодней деятельности осудили 34470 воров, 4131 грабителей, 893 разбойника. Реальные сроки наказания получили 10624 лица, потому и упала криминогенная опасность на улицах украинских городов", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, воровать и грабить стали тоже меньше."Количество краж в прошлом году достигло 312 тысяч. В этом году по сравнению с предыдущим периодом их число сократилась на 20%. Почему? Осуждены 34 тысячи воров. Грабежи. В прошлом году эта цифра достигла 27 тыс. Это только из тех, что учитывались. Сейчас падение на 30%. Почему? Осуждены, подчеркиваю, осуждены более 4 тыс. человек. Разбои: осуждены ещё 893 человека, падение - 30%. То же с автомобильными и квартирными кражами", - сказал глава ГПУ.

Об источниках коррупции в Украине

По словам Луценко, сейчас в Украине остались три источника коррупции: угольная отрасль, таможня и госпредприятия, которые до сих пор не приватизировали.

"Три темы. Тема угля – если раньше разворовывание шло через специальные схемы бюджетного финансирования шахт, то сегодня не меньшую угрозу представляет так называемая схема "Роттердам +". Вы должны принять закон о ренте на уголь и другие полезные ископаемые в Украине – так же, как это сделано для газа. Сделаете это – и мы перевернем и эту страницу мафиозных угроз.

Также нам нужно навести порядок на таможне. Там многое делается, но надо ввести сверку данных растаможки с нашими соседями – странами ЕС. И 80% преступности упадёт! Надо набраться политического мужества Кабинету министров и сделать это.

И третья схема, самая важная. Наибольшая коррупция, насколько её оцениваю я и НАБУ, сегодня находится в сфере назначения на менеджмент государственных предприятий. Уважаемые коллеги, примите, наконец, решение о приватизации "Центрэнерго", гидроэнерго и всех других предприятий, о которых уже весь интернет забит слухами. Приватизируйте – и пусть платят налоги!" - сказал Луценко.

О деле Павла Шеремета

Генпрокурор признал, что следствие допустило ошибку. "Конкретная ошибка в том, что, изъяв 201 камеру видеонаблюдения, ещё одна, как оказалось, самая важная, не была изъята. Именно та, которая всё это время не давала важной информации следствию. Благодаря журналистам эти кадры стали известны, жаль, что на весь мир, а не только для следователей. Тем не менее, эти пленки являются очень важными для следствия", - сказал Луценко.