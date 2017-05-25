Украине следует сосредоточиться на переходе к стандартам ЕС в торговле, а не на борьбе за расширение квот

Скорейшее внедрение норм и стандартов Европейского союза в соответствии с положениями о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) является для Украины более перспективным путем увеличения экспорта в страны ЕС, чем одна только борьба за расширение тарифных квот. Такое мнение высказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает Интерфакс-Украина.

"Давайте не будем акцентировать внимание исключительно на квотах, которые касаются только узкой группы сельскохозяйственных продуктов, а вместо этого ускорим работу по открытию значительно более крупных рынков ЕС, приняв стандарты ЕС", - сказал Мингарелли.

Он напомнил, что в рамках ЗСТ для Украины определены квоты для беспошлинной поставки в ЕС 36 видов продуктов, из которых украинская сторона полностью выбирает только 9.

"Прежде всего, следует перенять нормы и стандарты ЕС в соответствии с положениями о создании ЗСТ, и вы сможете экспортировать все, что вы хотите на рынок ЕС… Как только положения о ЗСТ будут полностью имплементированы - эти квоты будут постепенно возрастать", - подчеркнул глава представительства ЕС в Украине.

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Напомним, соглашение между Евросоюзом и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) является частью соглашения об ассоциации ЕС и Украины и вступило в силу с 1 января 2016 года. Согласно ему Украина может без пошлин поставлять в ЕС 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот.

В частности, квоты на поставки говядины составляют 12 тыс. тонн, свинины - 40 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов - 8 тыс. тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла - 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов - 1,5 тыс. тонн, яиц - 3 тыс. тонн. Для пшеницы квоты были определены в размере 950 тыс. тонн, ячменя - 250 тыс. тонн, кукурузы - 400 тыс. тонн, сахара - 20 тыс. тонн, меда - 5 тыс. тонн, переработанных томатов - 10 тыс. тонн, виноградного и яблочного сока - 10 тыс. тонн, овса - 4 тыс. тонн, чеснока - 500 тонн.

В сентябре 2016 года Еврокомиссия согласись с предложением повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличении квоты на кукурузу на 650 тыс. тонн, пшеницы - 100 тыс. тонн, ячменя - 350 тыс. тонн, крупы и обработанного зерна - на 7,8 тыс. тонн, овса - на 4 тыс. тонн, меда - на 3 тыс. тонн, виноградного сока - на 500 тонн, томатов - на 5 тыс. тонн.

Комитет Европарламента по международной торговле 4 мая 2-17 года проголосовал в целом за увеличение квот на украинскую продукцию АПК, кроме пшеницы, томатов и мочевины.