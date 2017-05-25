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Главная » Страна » Посол ЕС объяснил, почему многие в Украине препятствуют работе НАБУ

Посол ЕС объяснил, почему многие в Украине препятствуют работе НАБУ

Посол ЕС объяснил, почему многие в Украине препятствуют работе НАБУ
Хьюг Мингарелли / Фото: УНИАН

Противники Бюро работают в Раде, в правительстве, они представлены в гражданском обществе и в украинских медиа

25.05.17 743
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Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что в Украине много людей, которые препятствуют работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в том числе и представители украинской власти. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В Украине много людей, которые представляют групповые интересы, материальные интересы, в связи с этим они по понятным причинам хотят препятствовать работе НАБУ", - сказал Мингарелли.

На вопрос, есть ли люди в украинской власти, которые противодействуют работе НАБУ, посол уточнил: "Конечно, они всюду. Они работают в Раде, в правительстве, они представлены и в гражданском обществе, также они представлены и в украинских медиа".

Дипломат отметил, что такое сопротивление работе Бюро связано с его профессиональной деятельностью.

"НАБУ расследует дела, в которых задействованы высокопоставленные лица. Если, к примеру, я был бы очень богатым украинцем, который годами крал деньги, с момента, как Украина получила независимость, то я бы не хотел, чтобы НАБУ был эффективным и действенным органом. Я бы делал все для того, чтобы определенным образом противодействовать его деятельности", - добавил Мингарелли.

Ранее сообщалось, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что более 70 уголовных дел о коррупции могут развалиться в суде из-за нарушения подследственности в расследовании.

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