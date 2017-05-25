Савченко готова идти в президенты Украины

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что ее политическое объединение будет участвовать в парламентских выборах, а она сама готова баллотироваться в президенты Украины.

Об этом она заявила в интервью польскому изданию "Krytyka Polityczna", которое процитировали ряд европейских СМИ.



"Я готова взять на себя ответственность за страну и участвовать в президентских выборах. Кроме того, в парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, это так плохо звучит из уст политика", — сказала депутат.



При этом на вопрос, что произошло, что через год после освобождения из российской тюрьмы ее рейтинг упал с 12% до 1-2%, депутат ответила: "Я не знаю, из какого космоса вы берете эти цифры".

"Измеряется, вероятно, не моя поддержка, а телевидение, риторики президента, Юлии Тимошенко и других политиков, в том числе европейских, которые говорили обо мне. Мой образ и я — это две разные вещи", — заявила Савченко.

"Я проверяю свою поддержку, ходя по улице", — сказала она добавив, что были времена и цветов, и камней, а сейчас она ходит по улицам спокойнее — и люди относятся по-разному.

На замечание, что сперва ее называли героем, а потом — "агентом Кремля", Савченко ответила, что это не имеет значения, потому что люди ее не знали, а составляли образ из того, что давала украинская и российская пропаганда.

Напомним, 25 мая 2016 года Россия отпустила из тюрьмы и отправила в Киев украинского депутата и военную летчицу Надежду Савченко.



Прошлым летом Савченко имела наибольшее доверие избирателей Украины среди политиков (35%-45% по разным опросам). С момента освобождения она вышла из фракции "Батькивщина", которая провела ее в Верховную Раду по своему списку, пока Надежда была в российской тюрьме.