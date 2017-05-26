Штаб блокады Донбасса намерен начать создавать проблемы российскому бизнесу в Украине

Такой сценарий станет реальностью, если в течение двух недель не будут освобождены украинские военнопленные

Штаб блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса с июня 2017 года намерен начать активные действия с целью осложнить работу российских компаний в Украине, если в течение двух недель не будут освобождены украинские военнопленные.

Об этом во время пресс-конференции о дальнейших намерениях штаба сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский, передает УНИАН.

"Мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих Российской Федерации, если в течение двух недель не будет решен вопрос о выдаче наших военнопленных, - сказал Виногродский. - Через две недели мы начнем свои действия для того, чтобы надавить на болевые точки российского бизнеса… Поэтому мы с сегодняшнего дня мобилизуем наших друзей… всех тех людей, которые недавно принимали участие в блокировании".

В ответ на вопросы журналистов о том, каким образом Штаб блокады намерен осложнить работу российских компаний, Виногродский отказался рассказать подробности.

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Виногродский также напомнил, что правительство все еще не выполнило второе требование Штаба блокады - принятие закона Украины "О временно оккупированных территориях".

По данным Виногродского, сейчас в плену находятся около 180 человек, по официальным данным - около 137.

Напомним, в январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.