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Главная » Страна » В Укрзализныце назвали возможные причины аварии на Хмельнитчине
В Укрзализныце назвали возможные причины аварии на Хмельнитчине
Место аварии / Фото: Dronarium

В Укрзализныце назвали возможные причины аварии на Хмельнитчине

Сейчас рассматриваются две версии

27.05.17 55
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Комиссия Укрзализныци рассматривает две возможные причины столкновения поездов возле города Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Укрзализныци Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

"Сейчас рассматриваются две версии. Первая - грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая - ложные действия дежурного по станции, предоставила неверные инструкции машинисту локомотива", - отметил Евгений Кравцов.

Также он отметил, что все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а Укрзализныця возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.

Пассажиры, находившиеся в поезде, доставлены к месту назначения.

Напомним, сегодня около 7:00 в Хмельницкой области столкнулись два поезда - пассажирский поезд "Киев - Каменец-Подольский" (№139) столкнулся с грузовым поездом, который стоял на станции.

Столкновение произошло на железнодорожной станции Негин Каменец-Подольского района.

В результате столкновения травмы получили 6 человек, среди них - трое детей. У одной из пострадавших - перелом ноги.

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