В Минобороны рассказали подробности призыва офицеров запаса в 2017 году

Призывать будут мужчин и женщин в возрасте до 43 лет на 18 месяцев

По решению Министра обороны Украины в 2017 году на военную службу по призыву лиц офицерского состава могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет на срок в 18 месяцев. Об эьтом сообщает пресс-служба Минобороны.

Офицеры по призыву в обязательном порядке пройдут трехмесячную подготовку в учебных центрах Вооруженных сил Украины и после этого получат назначения на первичные офицерские должности в военные части, которые не участвуют в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

"В соответствии с приказом срок военной службы по призыву для лиц офицерского состава составляет 18 месяцев. Стоит заметить, что началом военной службы по призыву считается день направления военнослужащих в воинской части из районного (районного) военного комиссариата. Истечением срока службы является день исключения военнослужащих из списков личного состава воинской части", - говорится в сообщении.

Офицеры указанной категории не будут привлекаться к силам АТО без их личного согласия и заключения соответствующего договора.

Призываться будут офицеры запаса в возрасте до 43 лет, прошедшие полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса (закончили военные кафедры), имеют высшее образование (не ниже бакалавра) и которым присвоено первичное офицерское звание.

Призыв будет происходить на равных началах как для мужчин, так и для женщин. Привлечение призванных военнослужащих к силам и средствам проведения АТО будет происходить только после прохождения обязательной подготовки в высших военных учебных заведениях (продолжительность - 3 месяца).

После получения повестки о призыве на военную службу офицеры запаса обязаны прибыть в определенный пункт сбора и в срок, указанный в повестке. В случае неявки офицеров запаса без уважительных причин по вызову они несут ответственность в порядке, установленном законом. Наличие уважительных причин для неявки в пункт сбора должна быть документально подтверждена.

Призыв на военную службу офицеров запаса осуществляется после обязательного прохождения медицинского осмотра (Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины от 14.08.2008 года № 402). По результатам медицинского осмотра призыва на военную службу подлежат лица, годные к военной службе по состоянию здоровья.

Отсрочка от призыва на военную службу офицеров предоставляется лицам исключительно по решению аттестационной комиссии областного военного комиссариата на основаниях, определенных статьей 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно, по семейным обстоятельствам; по состоянию здоровья; для получения образования; для продолжения профессиональной деятельности.