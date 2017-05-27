В Минобороны рассказали подробности призыва офицеров запаса в 2017 году

По решению Министра обороны Украины в 2017 году на военную службу по призыву лиц офицерского состава могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет на срок в 18 месяцев. Об эьтом сообщает пресс-служба Минобороны.
Офицеры по призыву в обязательном порядке пройдут трехмесячную подготовку в учебных центрах Вооруженных сил Украины и после этого получат назначения на первичные офицерские должности в военные части, которые не участвуют в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
"В соответствии с приказом срок военной службы по призыву для лиц офицерского состава составляет 18 месяцев. Стоит заметить, что началом военной службы по призыву считается день направления военнослужащих в воинской части из районного (районного) военного комиссариата. Истечением срока службы является день исключения военнослужащих из списков личного состава воинской части", - говорится в сообщении.
Офицеры указанной категории не будут привлекаться к силам АТО без их личного согласия и заключения соответствующего договора.
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Призываться будут офицеры запаса в возрасте до 43 лет, прошедшие полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса (закончили военные кафедры), имеют высшее образование (не ниже бакалавра) и которым присвоено первичное офицерское звание.
Призыв будет происходить на равных началах как для мужчин, так и для женщин. Привлечение призванных военнослужащих к силам и средствам проведения АТО будет происходить только после прохождения обязательной подготовки в высших военных учебных заведениях (продолжительность - 3 месяца).
После получения повестки о призыве на военную службу офицеры запаса обязаны прибыть в определенный пункт сбора и в срок, указанный в повестке. В случае неявки офицеров запаса без уважительных причин по вызову они несут ответственность в порядке, установленном законом. Наличие уважительных причин для неявки в пункт сбора должна быть документально подтверждена.
Призыв на военную службу офицеров запаса осуществляется после обязательного прохождения медицинского осмотра (Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины от 14.08.2008 года № 402). По результатам медицинского осмотра призыва на военную службу подлежат лица, годные к военной службе по состоянию здоровья.
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Отсрочка от призыва на военную службу офицеров предоставляется лицам исключительно по решению аттестационной комиссии областного военного комиссариата на основаниях, определенных статьей 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно, по семейным обстоятельствам; по состоянию здоровья; для получения образования; для продолжения профессиональной деятельности.