Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности

Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности

Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности
Анатолий Матиос / Фото: bykvu.com

Главный военный прокурор посоветовал начальнику Департамента спецрасследований ГПУ "не нюхать и работать без нытья"

29.05.17 3585
2000

Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступил с резкой критикой в адрес начальника Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Соответствующее заявление он разметил на своей странице в Facebook.

В своих обвинениях Матиос перешел конкретно на личности и оскорбления.

"Что нюхает господин Горбатюк? Есть у нас тут коллега один, если так можно сказать... работает он так же, как этот внизу на гифках. Правда, нашему тоже достается кошачьего хвоста нанюхаться", - написал прокурор.

Кроме этого, он посоветовал Горбатюку "не нюхать и работать без нытья, что вечно что-то танцевать мешает".

"Завалил всю работу, потому что не способен (кроме как языком) работать. Почти трехлетний пиар на крови, траляля телефоном во всех синхронах телеканалов и постоянный "странный" слив материалов уголовных производств на сторону себе подобным политиканам, и не только им. Это и есть его основная "прокурорская" работа", - написал Матиос.

Также он отметил, что это не то, что "нужно горю и скорби родственников и близких погибших на Майдане".

"Конечно, он еще ...надцать лет может кормить людей надеждой, может словесным блудом перебрасывать свою неспособность работать на других. Но все понимают и знают-правда имеет такое свойство: рано или поздно, но она становится известной", - подытожил он.

Напомним, ранее Горбатюк обвинил Матиоса в препятствовании расследованию преступлений против Евромайдана. Горбатюк сообщил, что относительно действий Матиоса уже написано около двух десятков рапортов, но реагирования на них нет.

20
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - МатиосАваков рассказал об угрозах из Москвы после задержания налоговиков времен ЯнуковичаМатиос: У бывшего замглавы Днепропетровской налоговой нашли российский паспорт

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 5862
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 3519
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3286
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 6792
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 3151
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1258
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 1921
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 9214
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3240
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 3458
  1. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 4400 / 6592
  2. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 4033 / 4554
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 3985 / 5986
  4. Как выглядит сейчас легендарный ДАП 2439 / 2725
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Варшава 2315 / 2569
  6. Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - Матиос 2314 / 2694
  7. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 2305 / 2489
  8. Горячее "железо". Топ-5 смартфонов весны 2017 года 2271 / 2589
  9. В Интернете показали новые украинские танки "Оплот" 2165 / 2438
  10. Макрон сдержанно встретил Путина в Париже 1747 / 2293
  1. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 25 / 6592
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 24 / 5986
  3. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 19 / 3240
  4. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 16 / 998
  5. Проект о туризме открыл 12 вакансий путешественника с зарплатой 2,5 тысячи евро в месяц 15 / 1479
  6. "Большая семерка" похвалила Украину за прогресс в реформах 11 / 1935
  7. Ко Дню города в Киеве состоялась парусная регата 8 / 578
  8. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 7 / 4554
  9. Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель 7 / 1696
  10. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Варшава 6 / 2569
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.