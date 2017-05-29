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Главная » Страна » Около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР
Ситуация в Донбассе

Около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР

Около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР
Иллюстративное фото

Посткомбатанты, вернувшиеся из Донбасса, иначе воспринимают действительность, чем обычные граждане, что приводит к конфликтам с окружающими

29.05.17 2977
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Около 60-70 тыс. или 20-25% бывших военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвовавших в антитеррористической операции на востоке страны, имеют синдром посттравматического стрессового расстройства психики (ПТСР).

Об этом сообщил в интервью "Украинским Новостям" военный психолог, бывший сотрудник Генерального штаба и начальник кафедры воинской педагогики и психологии военного гуманитарно-лингвистического факультета Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, полковник Вооруженных сил Олег Скрипкин.

"Я общался с израильскими коллегами, им очень интересен наш опыт, они постоянно совершенствуют свою реабилитационную систему... Они сами говорят о 5-8 процентах военных, пострадавших от ПТСР. Для сравнения - у нас, по различным данным, речь идет примерно о 20-25 процентах", - сказал он.

Скрипкин отметил, что речь идет о приблизительном подсчете, так как репрезентативной выборки при исследовании ПТСР среди экс-участников АТО не проводилось, а статистические данные распределены между различными ведомствами и не генерализируются.

"Да, речь идет примерно в таких количествах", - ответил эксперт на уточняющий вопрос журналиста, что если в АТО участвовало около 300 тыс. украинцев, то речь может идти о 60-70 тыс. человек с ПТСР.

Скрипкин приводит для сравнения также статистику по "афганскому синдрому" в СССР, где ПТСР зафиксировано, по разным оценкам, у 30-55% участников боевых действий. Он отмечает, что посткомбатанты, вернувшиеся из зоны АТО, иначе воспринимают действительность, чем обычные граждане, что приводит к конфликтам с окружающими.

"В результате участники боевых действий оказываются плохо адаптированным к упомянутым "мирным" условностям. Вернувшись с войны, они оказываются очень раздражительными, реагируют на все кажущееся им несправедливым очень остро, а потому и становятся потенциально нестабильными в качестве социального элемента", - резюмирует военный психолог, подчеркивая, что, являясь активным участником боевых действий в зоне АТО, сам пережил такое состояние.

Скрипкин отметил, что, помимо военнослужащих, высокий процент ПТСР имеют также мирные граждане, проживающие в зоне боевых действий, развязанных Российской Федерацией против Украины, а все неравнодушное население страны в той или иной мере испытало стресс от российской агрессии. По мнению эксперта, провоцирование посттравматического стрессового расстройства у граждан Украины однозначно закладывалось в планы гибридной войны России против Украины, так как ПТСР - неизбежное следствие боевых действий.

Напомним, норма провоза товаров через линию соприкосновения в зоне АТО увеличена.

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