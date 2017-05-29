Около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР

Посткомбатанты, вернувшиеся из Донбасса, иначе воспринимают действительность, чем обычные граждане, что приводит к конфликтам с окружающими

Около 60-70 тыс. или 20-25% бывших военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвовавших в антитеррористической операции на востоке страны, имеют синдром посттравматического стрессового расстройства психики (ПТСР).

Об этом сообщил в интервью "Украинским Новостям" военный психолог, бывший сотрудник Генерального штаба и начальник кафедры воинской педагогики и психологии военного гуманитарно-лингвистического факультета Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, полковник Вооруженных сил Олег Скрипкин.

"Я общался с израильскими коллегами, им очень интересен наш опыт, они постоянно совершенствуют свою реабилитационную систему... Они сами говорят о 5-8 процентах военных, пострадавших от ПТСР. Для сравнения - у нас, по различным данным, речь идет примерно о 20-25 процентах", - сказал он.

Скрипкин отметил, что речь идет о приблизительном подсчете, так как репрезентативной выборки при исследовании ПТСР среди экс-участников АТО не проводилось, а статистические данные распределены между различными ведомствами и не генерализируются.

"Да, речь идет примерно в таких количествах", - ответил эксперт на уточняющий вопрос журналиста, что если в АТО участвовало около 300 тыс. украинцев, то речь может идти о 60-70 тыс. человек с ПТСР.

Скрипкин приводит для сравнения также статистику по "афганскому синдрому" в СССР, где ПТСР зафиксировано, по разным оценкам, у 30-55% участников боевых действий. Он отмечает, что посткомбатанты, вернувшиеся из зоны АТО, иначе воспринимают действительность, чем обычные граждане, что приводит к конфликтам с окружающими.

"В результате участники боевых действий оказываются плохо адаптированным к упомянутым "мирным" условностям. Вернувшись с войны, они оказываются очень раздражительными, реагируют на все кажущееся им несправедливым очень остро, а потому и становятся потенциально нестабильными в качестве социального элемента", - резюмирует военный психолог, подчеркивая, что, являясь активным участником боевых действий в зоне АТО, сам пережил такое состояние.

Скрипкин отметил, что, помимо военнослужащих, высокий процент ПТСР имеют также мирные граждане, проживающие в зоне боевых действий, развязанных Российской Федерацией против Украины, а все неравнодушное население страны в той или иной мере испытало стресс от российской агрессии. По мнению эксперта, провоцирование посттравматического стрессового расстройства у граждан Украины однозначно закладывалось в планы гибридной войны России против Украины, так как ПТСР - неизбежное следствие боевых действий.

Напомним, норма провоза товаров через линию соприкосновения в зоне АТО увеличена.