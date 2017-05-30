Министр обороны подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил начальник ГУ персонала – заместитель начальника штаба Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, передает Интерфакс-Украина.

"Пять минут назад я получил информацию, что министр подписал приказ о призыве офицерского запаса на военную службу по призыву. Теперь приказ будет отправлен в Минюст. Срок призыва составляет 18 месяцев", - сообщил он на брифинге во вторник в Киеве.

Ранее сообщалось, что, по решению министра обороны Украины, в 2017 году на военную службу могут быть призваны офицеры запаса в возрасте до 43 лет на срок в 18 месяцев.

Офицеры по призыву в обязательном порядке пройдут трехмесячную подготовку в учебных центрах Вооруженных сил Украины и после этого получат назначения на первичные офицерские должности в военные части, которые не участвуют в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицеры указанной категории не будут привлекаться к силам АТО без их личного согласия и заключения соответствующего договора.