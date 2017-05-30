Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Теперь закон должен быть подписан королем Нидерландов и вступит в силу после публикации в Государственном журнале

Сенат Нидерландов сегодня, 30 мая, поддержал Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает РБК-Украина.

"Сенат Нидерландов проголосовал за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Исчезло последнее серьезное препятствие после 4 лет перипетий", – сообщил Йозвяк.

the Dutch senate has voted in favour of the #Ukraine association agreement. final hurdle cleared after 4 years of twists and turns — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 мая 2017 г.

Голосование за соответствующий законодательный акт состоялось в Гааге в рамках пленарного заседания Сената Нидерландов. В состав Сената входят 75 депутатов.

До сегодняшнего дня Нидерланды оставались единственной страной, которая не ратифицировала СА Украины с Евросоюзом.

После голосования закон должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

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Напомним, в апреле 2016 года в Нидерландах состоялся референдум относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Около 61% населения страны высказались против ратификации СА, за проголосовали только 38%. Несмотря на результаты референдума (он носил рекомендательный характер), большинство депутатов парламента Нидерландов (75 против 71) отклонили отмену соглашения Украина-ЕС.

В феврале этого года нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за ратификацию соглашения. После голосования премьер-министр Марк Рютте заявил, что верхняя палата парламента также поддерживает Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, СА Украины с ЕС вступит в силу после ее ратификации всеми сторонами, в первый день второго месяца, наступающего после даты сдачи на хранение в Генеральный секретариат Совета Евросоюза последней ратификационной грамоты или последнего документа об утверждении.