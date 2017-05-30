В правительстве объяснили, что означает полное вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС

Вице-премьер по евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала ратификацию Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС победой прогресса над популизмом. Об этом она написала в Twitter.

"Мы приветствуем мудрое и дальновидное решение Сената Нидерландов. Окончательная ратификация соглашения – это важная победа прогресса над популизмом", – написала Климпуш-Цинцадзе.

В офисе вице-премьера рассказали, что после передачи ратификационных документов в Брюссель, ассоциация Украина – Европейский Союз будет утверждена Советом ЕС и соглашение начнет действовать в полном объеме, а не в режиме временного применения, как прежде.

"Во-первых, начинает действовать статья 1 Соглашения: устанавливаются отношения ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме важного символического значения, сегодняшнее решение открывает для нас еще больше возможностей для практического политического и экономического сотрудничества", – говорится в сообщении офиса на странице в Facebook.

Кроме того, начинается применение частей Соглашения, предусматривающих более тесное сотрудничество в таких отраслях как:

здравоохранение;

развитие малого и среднего бизнеса;

космос;

бюджетная политика и внутренний контроль;

налогообложение;

корпоративное управление;

развитие информационного общества;

развитие регионов и туризма;

внедрение равных возможностей для женщин и мужчин;

контроль за стандартами труда, образования, культуры, молодежи и спорта;

развитие науки и техники.

"Когда закончатся все формальности, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС станет полноценным международным договором. Это открывает большое окно возможностей и для нас, и для Евросоюза. Мы должны максимально воспользоваться этим", – заявили в офисе вице-премьера.

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Напомним, 30 мая 2017 года Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По предварительным подсчетам, 50 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения, 25 были против.