И о погоде. 10 украинских стартапов, решающих глобальные проблемы человечества

В этом году Украина впервые заявила о себе на арене позитивного влияния на глобальные проблемы человечества. В поисках решения проблемы изменения климата Университет сингулярности (Singularity University) в партнёрстве с представительством SingularityU Kyiv Chapter провёл Global Impact Challenge в Украине. Цель конкурса — помочь разработать решения глобальных проблем человечества и, используя экспоненциальные технологии, реализовать идеи и проекты, которые в ближайшие 10 лет сделают лучше миллиарды жизней на Земле.

В рамках конкурса Global Impact Challenge Ukraine 2017 десять финалистов представили своё видение решения глобальной проблемы изменения климата. Кто получит стипендию на обучение в 10-недельной программе Университета сингулярности, решало жюри: Томас Криз, вице-президент экосистемы Университета сингулярности (SU), Реймонд МакКоли, глава факультета цифровой биологии SU, и организаторы конкурса в Украине — посол SU и глава SingularityU Kyiv Chapter Игорь Новиков, Галина Созанская и глава украинской сети энергетических инноваций Greencubator Роман Зинченко.

Победители конкурса получили стипендию на 10-недельную летнюю программу Singularity University Global Solutions Program (GSP) 2017 на кампусе исследовательского центра NASA Ames в Кремниевой долине.

Даниил Баш (победитель) подал идею создания платформы, которая позволит добывать редкие высокотехнологичные металлы в океанских течениях, извлекая их селективными сорбентами. В перспективе благодаря этому принципу можно очищать океаны от углекислого газа. Селективные сорбенты применяются для осушки газов/жидкостей, получения пресной воды в районах с засушливым климатом, добычи урана.

Поскольку океанские течения являются возобновляемым, а стало быть, неисчерпаемым источником родия, иридия, платины и золота, добыча таких редких высокотехнологичных металлов снизит стоимость радиоэлектроники, медицинского оборудования, лазеров и спутников, сложной оптики и промышленной химии.

Второй проект-победитель — SolarGaps Евгения Эрика основан на идее использования вертикальных поверхностей зданий для генерации солнечной электроэнергии. Оснащённые солнечными батареями, умные оконные жалюзи способны менять угол наклона для наибольшей генерации электроэнергии. Такой подход даст жителям больших городов инструмент для независимости от внешних сетей электропитания. Сгенерированную электроэнергию можно будет использовать для бытовых нужд или отдавать в общую сеть для продажи соседу. Все процессы контролируются в мобильном приложении.

Проект Sincere Tech Рона Фридмана призван демократизировать доступ к качественному медицинскому обслуживанию.

Рон и команда "искренних технологий" разработала датчик стоимостью $10, который снимает кардиограмму с запястья. С помощью мобильного приложения врач может контролировать состояние выписавшихся или стационарных пациентов дистанционно. Исследования Sincere Tech показали, что на основании ЭКГ-сигнала можно не только диагностировать болезни, связанные с работой сердца, но и модулировать показатели работы всего организма. ЭКГ-сигнал также является универсальным биометрическим показателем, способным вместо отпечатка пальцев или сканирования сетчатки идентифицировать личность.

Проект Сергея Коваленкова Hempire UA — печать домов на 3D-принтере с отрицательным углеродным следом, основой строительного материала (чернила для 3D-принтера) для которого служит техническая конопля. Hempire UA уже несколько лет использует этот материал для стопроцентно природного утепления жилищ в холодных регионах. Такой утеплитель весит всего 260 кг/м3, а вырастает за 4 месяца.

Само изготовление дома занимает 2–5 дней и требует порядка 2 гектаров технической конопли. Из производства были исключены токсичные и неорганические строительные материалы: синтетические утеплители, ОСБ-плиты, мембраны, профиля и т. п. Уникальность проекта в том, что при изготовлении используются только природные компоненты, что поможет сохранить экосистему Земли.

Проект Владимира Бандуры EK Service — экологическое производство строительного пеноматериала, позволяющего печатать дома, вертикальные фермы и экодеревья, заселённые водорослями для очистки воздуха.

Такие пеноматериалы широко используются в вертикальном выращивании и утеплении зданий, а их производство крайне энергозатратно и недоступно экономически неразвитым странам.

Проект Fractal Евгения Лохматова призван демократизировать создание решений в области интернета вещей. Платформа с визуальным конструктором для создания IoT-решений даст возможность пользователям даже без навыков программирования создавать умные вещи, объединять их в сети, создавать iOS/Android/web-приложения для управления устройствами. Благодаря Fractal каждый сможет оптимизировать и управлять бытовыми процессами (вручную или автоматически) и контролировать расход ресурсов.

Глеб Ерохин предложил геймифицировать сбор данных об окружающей среде, применяя технологии дополненной реальности. Датчики смартфона могут снимать показатели температуры, влажности, радиоактивного фона, уровня шума и интенсивности солнечной радиации, пока пользователь будет играть на своём гаджете. Цель проекта — с помощью анализа данных с устройств пользователей давать точный локальный прогноз погоды, информировать жителей об угрозе для здоровья от внешних факторов.

Инженер из КБ "Южное" Роман Михальчишин предложил использовать технологию баллистического запуска ракет для сверхбыстрой доставки полезных грузов на места крушений, катастроф и природных бедствий, тем самым помогая спасти больше человеческих жизней. Ракета может за 20 минут доставлять в любую точку планеты до 2 тонн полезного груза. Для быстрого реагирования достаточно одной авиабазы. По сигналу бедствия баллистическая ракета вылетает с базы, сбрасывает на парашюте полезный груз и возвращается на базу.

Кирилл Томляк предложил своим проектом KT Energy поощрять эко-дружелюбные потребительские привычки бонусами и скидками. Программа лояльности (мобильное приложение) может фиксировать ежедневный выбор потребителя в пользу продуктов и сервисов с низким уровнем эмиссии, оказывающим меньше вреда окружающей среде, и получать за это реальные бонусы и скидки.

Максим Гербут и его проект PassivDom — компания, которая занимается строительством умных автономных домов. Стены и полы домов-модулей печатают на 3D-принтере из углеродного волокна и стеклопластика, а крыши полностью выстилают солнечными панелями. Дополнительные плюсы: дом энергетически автономен благодаря использованию экологически чистой энергии солнца. За счёт неё умный дом контролирует внутренний климат, обеспечивает работу бытовых приборов, нагревает воду и улучшает качество воздуха. Благодаря своей независимости от коммунальной инфраструктуры хозяин имеет возможность выбрать любое понравившееся место.