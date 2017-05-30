Повышать цену газа с октября не будут

Кабмин не намерен повышать цену на газ до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров с октября - заявления некоторых политиков по этому поводу не отвечают действительности.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Слышал информацию, что правительство собирается поднять цену на газ до 8,5 тысячи гривен. Хочу подчеркнуть, что это никоим образом не соответствует действительности. Это абсолютная ложь", - сказал премьер.

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Напомним, цена на газ для бытовых потребителей установлена постановлением Кабинета министров от 22 марта 2017 года №187 на уровне 6 879 гривен за тысячу кубометров (4,942 гривны за кубометр + 2,5% торговой наценки + НДС).

