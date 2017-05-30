В то же время, стабильно раздается тезис о коррупции и Чернобыле

Со вступлением в силу безвизового режима с ЕС общественная организация "Promote Ukraine" сделала видео-сюжет о том, что думает европейцы об Украине, а также провела исследование, в котором опросила людей из разных стран Европы и сравнила тезисы российской пропаганды и европейских СМИ и их влияние на европейцев.

Вопреки распространенному мнению о том, что нас знают по вышиванкам, борщом и красивыми женщинами - никто не вспомнил этих национальных достояний Украины. Не многие, кто может вспомнить даже имя украинского президента!

Украину больше не ассоциируют с высоким уровнем проституции, ведь еще 5-10 лет назад, в Европе господствовало мнение о поставках женщин легкого поведения в Европу (напомним в Нидерландах к Евро-2012 даже сняли соответствующий социальный ролик с призывами не ехать в Украину). Но никто из опрошенных даже не вспомнил об этом.

В то же время, стабильно раздается тезис об украинской коррупции и Чернобыле.

Почти все знают об аннексии Крыма и конфликте с Россией. Многие из респондентов называет конфликт войной, иногда "гражданской". Некоторые европейцы говорили о том, что Крым уже не считается украинским, хотя и большинство принимает сторону Украины в конфликте с Россией. Преимущественно люди в Европе хорошо осведомлены о событиях Оранжевой революции и Евромайдане. Ведь об этом говорили во всех новостях. Но эти новости уже стали второстепенными, поэтому некоторые европейцы даже считают, что конфликт стих.

Приятно, что европейцы игнорируют навязываемые российской пропагандой тезиса о том, что в Украине царят националистические идеи и почти неонацистская идеология - никто даже не вспомнил о таких ассоциациях.

Но самое главное, что изменилось: никто в Европе уже не считает, что Украина - это часть России.

Среди источников информации об Украине преобладают ТВ новости, пресса и личные контакты. Европейцы, которые хотя бы раз были в Украине или имеют украинских друзей и знакомых (любые другие связи) более осведомлены и более проукраински настроенные, чем те, кто не имеет никаких контактов с нами. Преимущественно личные контакты становятся источником положительной информации об Украине.

Напомним, Захарова считает, что голландский народ обвели вокруг пальца.