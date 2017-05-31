Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Укрзализныце допускают одновременное подорожание и удешевление билетов

В Укрзализныце допускают одновременное подорожание и удешевление билетов

В Укрзализныце допускают одновременное подорожание и удешевление билетов
Фото: podrobnosti.ua

Проезд по направлению "Киев-Одесса" может подорожать

31.05.17 604
100

В Укрзализныце допускают, что стоимость билетов на популярные направления может быть значительно повышена – на 15-25%. Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает РБК-Украина.

"УЗ будет не просто проводить индексацию, например, на 20% на все билеты. Это будет сделано выборочно. Там, где необоснованно низкие цены, они будут значительно повышены, на 15-25%. По другим направлениям, где нет спроса и необходимо привлекать пассажиров, возможно снижение цен", – сказал Кравцов.

По его словам, подорожание возможно на направлениях, которые пользуются значительным спросом у пассажиров.

"Например, это может быть на таком значительно загруженном направлении, как "Киев-Одесса". Но на менее загруженном, например, "Одесса-Херсон" может произойти удешевление. Кроме того, возможно снижение цен на маршруты в Западной Украине, где высокая конкуренция с другими видами транспорта", – сказал председатель наблюдательного совета Укрзализныци.

Он также добавил, что в рамках стратегии УЗ на 2017-2021 годы около 50% вагонов должны пройти полную модернизацию, или их должны заменить на новые.

"За пять лет каждый второй вагон будет обновлен. Кроме того, мы сделаем акцент на развитии скоростного движения. Если сейчас дневным скоростным движением пользуются 25-30% пассажиров, то к 2021 году мы должны поднять этот показатель до 45-50%. Это очень амбициозная цель", – сказал Кравцов.

Для этого необходимо закупить новый подвижной состав и обеспечить необходимую инфраструктуру для движения, отметил глава набсовета Укрзализныци.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Пассажирским поездам в Украине намерены разрешить ездить значительно быстрееВ Укрзализныце назвали возможные причины аварии на ХмельнитчинеПассажирский поезд столкнулся с грузовым в Хмельницкой области

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 6541
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4017
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3491
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 7499
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 3802
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1337
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2078
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 10302
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3654
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 4259
  1. Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 5294 / 5903
  2. Восемь бригад скорой помощи развозят пострадавших из-за ДТП в Киеве 4766 / 5183
  3. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 4313 / 4861
  4. В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 4202 / 4716
  5. Россия обвинила ЕС в "визовом геноциде" крымчан 3258 / 3603
  6. Под таможенные санкции Украины попали Adidas, Coca-Cola и многие другие бренды 3087 / 3354
  7. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 2948 / 3372
  8. Сразу после помолвки влюбленных воздушный шар рухнул на землю 2738 / 3210
  9. Макрон поделился впечатлениями от разговора с Путиным: Нас разделяют общие противоречия 2606 / 2837
  10. Волонтеры обнаружили фото российского офицера со сбитым беспилотником ОБСЕ 1885 / 2091
  1. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 22 / 2413
  2. Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 18 / 5903
  3. Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС 16 / 1182
  4. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 16 / 3372
  5. Под таможенные санкции Украины попали Adidas, Coca-Cola и многие другие бренды 16 / 3354
  6. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 14 / 4861
  7. В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 11 / 4716
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 10 / 10302
  9. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 9 / 9120
  10. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 9 / 3802
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.