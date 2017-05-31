Жители Донбасса по обе стороны линии разграничения не хотят в ЕС, - опрос

Немецкие исследователи из Центра восточноевропейских и международных исследований провели исследование общественного мнения по обе стороны линии фронта в Донбассе. Согласно выводам исследования взгляды на общественно важные вопросы на подконтрольных и неподконтрольных украинскому правительству территориях по многим вопросам схожи. Об этом пишет DW.

"Исследование также показывает, что подконтрольный Киеву Донбасс по некоторым вопросам больше похож на оккупированные территории, чем на другие части Украины", - заявила директор Центра, доктор Гвендолин Зассе.

В частности, на подконтрольных территориях Донбасса, как и на неконтролируемых территориях, большинство людей выступают против присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Значительные различия в позициях жителей двух частей Донбасса, однако, касаются вопроса будущего статуса оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

На подконтрольных территориях абсолютное большинство опрошенных (64,7%) выступает за возвращение оккупированных районов в состав соответствующих украинских областей, тогда как на неподконтрольных территориях 33,1 % респондентов выступает за статус особой автономии в составе России, а 35 % - за статус особой автономии в составе Украина.

Опрос проводился по телефону с ноября по декабрь 2016 года, в нем приняли участие 1200 человек.