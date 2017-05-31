В Киеве представили концепцию создания Центра защиты животных. Об этом сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Белоцерковца, в приюте, который построят на улице Автопарковой, удастся разместить 604 собаки и 96 котов. Строительство Центра планируют начать в следующем году.

"После презентации концепта должен быть сделан проект до принятия бюджета города на 2018 год. Далее необходима смета-экспертиза, после чего нужно будет убедить депутатов Киевсовета включить финансирование данного объекта в бюджет 2018 года, вот здесь и необходима активная работа зоозащитников, которые должны доносить свою позицию до всех фракций Киевсовета", – отметил он.

Напомним, в марте в Киевсовете согласовали запрет на отлов бездомных котов.