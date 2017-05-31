Кабмин ухудшил прогноз инфляции и роста ВВП на этот год

На 2018 год прогнозируется ускорение роста ВВП Украины до 3% при замедлении инфляции до 7%

Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает 112 Украина.

Кабмин пересмотрел прогноз номинального ВВП с 2 584,9 млрд грн до 2 845,8 млрд грн, а прогноз роста с 3% до 1,8%.

Ожидается, что среднегодовая инфляция составит 12,9%, а не 12,7%, как ожидалось ранее, а в годовом измерении (декабрь к декабрю) – 11,2% вместо 8,1%.

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При этом Кабинет министров прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2018 году до 3% при замедлении инфляции до 7%. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе заседания правительства.

Министерство экономического развития и торговли разработало три сценария развития украинской экономики в 2018-2020 годах.

Согласно умеренному сценарию, который взят за основу правительством, в 2018-ом – рост ВВП составит 3%, в 2019 – 3,6%, в 2020 – 4%.