Правительство освободило студентов-медиков от обязательного трудоустройства

Обязательное трудоустройство для студентов других специальностей было отменено в прошлом году

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое окончательно отменило обязательное трудоустройство студентов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 31 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Обязательное трудоустройство для остальных студентов было отменено еще в прошлом году, но трудоустройство студентов-медиков оставили в связи с позицией профильных учреждений. Теперь студенты-медики смогут распоряжаться собой после выпуска и реализовать свое конституционное право на свободный выбор места дальнейшей работы", – пояснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Решение было принято в связи с изменениями в законодательстве.

Ранее законом Украины о внесении изменений в закон о высшем образовании относительно трудоустройства выпускников были отменены нормы обязательного трудоустройства выпускников высших учебных заведений.

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До этого студенты, которые учились по государственному заказу, должны были отработать три года на том предприятии, куда их направило учебное заведение по распределению. В случае, если выпускник не хотел работать, ему предоставлялось право возместить стоимость обучения. Отработка контролировалась финансовой инспекцией.