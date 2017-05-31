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Ситуация в Донбассе

Документ СБУ запретила въезд в Украину Ярмольнику, Михалкову, Говорухину и Задорнову

<span class="label red">Документ</span> СБУ запретила въезд в Украину Ярмольнику, Михалкову, Говорухину и Задорнову
Фото: apostrophe.com

Они угрожают нацбезопасности

31.05.17 363
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СБУ запретила въезд в Украину ряду российских культурных деятелей, среди них - Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов.

Об этом сообщила гражданская организация "Відсіч" в Facebook.

"Мы добились от СБУ запрета на въезд таким "звездным" артистам-рашистам как Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник. Более того, в соответствии с нашими требованиями, СБУ обратилось к Минкульту, который теперь должен внести этих рашистов в Перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности. Ждем немедленной реакции Министерства культуры Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внесение этих лиц в "черный список" позволит убрать их продукт с украинских экранов.

В то же время, отмечают в организации, в "черный список" СБУ не внесены такие деятели российского искусства, как Александр Панкратов-Черный, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская, Федор Добронравов.

"В частности, "чистыми" оказались такие верные путинцы как Александр Панкратов-Черный, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская (хотя ей и запрещен въезд, но в "черный список" не внесена) и Федор Добронравов – последний не только подписал пропутинское заявление, не только на камеру заявил, что Крым – российский, а и отметился избиением украинских активистов", - добавили в организации.

Напомним, СБУ запретила въезд в нашу страну около 140 деятелям русской культуры.

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