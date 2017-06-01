СБУ обыскивает офис интернет-провайдера Wnet

Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе провайдера Wnet в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"СБУ подтверждает, что проводит санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера ООО "Дабл-ю нет Украина". Следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - написала она.

Гитлянская добавила, что подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.