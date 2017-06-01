В июне украинцы будут отдыхать на два дня больше

В июне 2017 года украинцы получат два дополнительных выходных помимо традиционных суббот и воскресений. Об этом сообщает LIGA.net.

Первые выходные лета продлятся с 3 по 5 июня в связи с христианским праздником Святой Троицы.

Хотя сам праздник выпадает на 4 июня, выходной переносится на понедельник, так как согласно законодательству, в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, он переносится на следующий после него.

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Еще один дополнительный выходной ожидает украинцев 28 июня (среда) - в День Конституции. Именно в этот день в 1996 году на пятой сессии Верховной Рады второго созыва был принят основной закон страны - Первая Конституция независимой Украины.