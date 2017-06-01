В СБУ уточнили, когда запретили въезд в Украину Ярмольнику, Михалкову, Говорухину и Задорнову

Служба безопасности Украины уточнила, когда именно запретила въезд в Украину ряду российских культурных деятелей, среди которых - Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин.
Как сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, большинству упомянутых граждан РФ въезд в Украину был запрещен еще в 2014 году, остальным – в 2015 и 2016 годах.
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Напомним, ранее гражданская организация "Відсіч" сообщила, что благодаря их усилиям украинская спецслужба запретила выше перечисленным российским артистам въезд в Украину.