Киеву грозит удушье от горящих торфяников

С приходом 30-градусной жары в первой половине июня Киев со дня на день может накрыть ядовитым дымом от торфяников вокруг города,

Об этом пишут "Вести".

Уже в начале следующей недели, по данным Гидрометцентра, температура воздуха в Киеве поднимется до +30 °С и выше.

"В первую декаду июня будет очень жарко - днем около +30 градусов, и таких дней, когда температура будет превышать +25 градусов, — до 15 в месяц. Также будет довольно сухо: осадков выпадет на 30–50% меньше нормы, особенно в северных, центральных и западных областях", - рассказала завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

В пресс-службе ГосЧС в Киевской области заявили, что опасность загорания торфяников очень велика.

Ждут пожаров в Иванковском, Бородянском районах, но самые близкие к Киеву залежи - возле Ирпеня. Именно эти зоны и будут дымить на столицу со стороны Святошинского района.

"Ежедневно выявляются и ликвидируются возгорания торфяников, специальные бригады объезжают места залежей и обследуют их на предмет дыма. Задымление стелется по земле, и при этом появляется специфический запах горелого. Часто вдоль дорог из-за брошенного окурка загорается трава, а от нее и торф, если выходит близко к поверхности. Кроме человеческого фактора играет роль и природный - на глубине нескольких метров торфяники гниют, выделяется газ, который воспламеняется при высокой температуре. Поэтому торф горит и зимой: только в Киевской области с начала года потушили 78 очагов возгорания на общей площади 19 тысяч гектаров", - сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.

Напомним, на Земле нашлись 467 млн га потеряных лесов.