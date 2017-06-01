Борьба с коррупцией в Украине будет неубедительной без создания антикоррупционных судов, - Хан

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявляет, что борьба с коррупцией в Украине будет неубедительной без создания специализированных антикоррупционных судов.

Об этом еврокомиссар заявил во время запуска проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС" в Киеве, передает УНИАН.

"Необходимо создать специализированные антикоррупционные суды. До этого времени рассмотрение антикоррупционных дел в судах было медленным. Украина должна как можно скорее запустить антикоррупционные суды. Без этого она не сможет нас убедить, что борьба с коррупцией будет проходить на всех этапах. В рамках новой программы существует возможность оказания необходимой поддержки для создания таких антикоррупционных судов", - заявил Хан.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил недавно, что Украина якобы не нуждается в отдельном суде, который будет рассматривать дела по коррупции.