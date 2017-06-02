Украинские военные продвинулись на 1,5 км в районе Бахмутской трассы

Украинские военнослужащие 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады продвинулись вперед на расстояние около 1,5 км ближе к Бахмутской трассе (Донецкая область), где были оборудованы новые позиции.

Об этом сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

Таким образом бойцы улучшили свое тактическое положение.

"Линию фронта удалось немного выровнять, а занятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны", - сообщили в бригаде.

Продвижению вперед предшествовали месяцы кропотливой работы разведывательных подразделений, которые изучали местность и поведение противника, маршруты движения диверсионно-разведывательных групп террористов.

"После проведения подготовительных мероприятий и разминирования (а террористы установили в хаотичном порядке множество мин и взрывных устройств, в том числе и запрещенных международными конвенциями), механизированные подразделения бригады вышли вперед, в отдельных случаях сократив расстояние до позиций врага до 200 метров, и закрепились" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что территория, взятая под контроль бойцами бригады, согласно Минским соглашениям должна контролироваться Киевом.