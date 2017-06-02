Артур Денисултанов-Курмакаев в 2009 году убил в Вене бывшего охранника президента Чечни

Человек, который пытался застрелить Адама Осмаева, возможно является киллером по прозвищу "Динго". Об этом сообщает Еспресо.TV и приводит старые фото человека, похожего на стрелявшего в Осмаева.

Журналисты нашли публикацию российского издания Руспрес за 2009 год о питерском бандите Артуре Денисултанове-Курмакаеве по прозвищу "Динго", который в 2009 году в Вене убил бывшего охранника Кадырова - Умара Исраилова, который обвинял президента Чечни в пытках.

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На допросе после убийства, Денисултанова-Курмакаева рассказывал о списках врагов Кадырова, где были 300 кандидатов на отстрел. По его словам, он якобы выполнял волю Кадырова. Ему следовало убедить Исраилова вернуться в Чечню, а после отказа поступил приказ убить отступника.

New York Times, которая проводила собственное расследование смерти Исраилова, со ссылкой на официальные показания Денисултанова-Курмакаева писала, что летом 2008 года он незаконно проник в Европу по заданию высокопоставленного чиновника из окружения Кадырова для того, чтобы заставить Умара Исраилова отозвать свою жалобу из Страсбурга.

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Сообщается, что уроженец чеченского Гудермеса Артур Денисултанова впервые был осужден в 1990 году еще в Чечено-Ингушской АССР. Тогда он получил два года за вымогательство, но в феврале 1991-го вышел по амнистии, объявленной Джохаром Дудаевым.

Сообщается, что бандит "прославился" благодаря громкой истории со своим обменом в 1998 году на русского солдата, который находился в чеченском плену.

Денисултанов взял фамилию Курмакаев летом 2001 года, когда женился на сестре известного гатчинского бизнесмена Кияма Курмакаева. Впоследствии он неоднократно менял паспорта и фамилии.







Артур Денисултанов-Курмакаев и нападавший на Адама Осмаева / Фото Руспрес и РБК-Украина