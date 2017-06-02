Личность убийцы бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" установлена, – полиция

Правоохранители установили личность убийцы бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова и собрали достаточно доказательств для объявления ему подозрения. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Интерфакс-Украина.

"Сотрудники полиции оценили собранные доказательства относительно возможного объявления подозрения лицам, которые могут быть установлены и привлечены к суду как подозреваемые. У нас достаточно доказательств для того, чтобы объявить подозрение установленному лицу", – сказал Князев.

По его словам, в настоящее время расследование убийства представителя ГП "Укрспирт" находится в активной фазе.

Напомним, 30 мая утром в Дарницком районе Киева злоумышленник выстрелами в спину убил бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.

Неизвестный из автомобиля "Ауди" красного цвета сделал несколько выстрелов в Панкова и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. По горячим следам убийцу задержать не удалось.

Следствие отрабатывает все версии убийства, в том числе и личные финансовые обязательства покойного, семейные вопросы и т.д. По мнению советника министра внутренних дел Антона Геращенко, это было заказное убийство.

Предварительно установлено, что потерпевший получил четыре огнестрельных ранения.

Виктор Панков в 2008-2009 годах был членом правления НАК "Надра Украины", в 2012 году пришел работать в Укрспирт, где в тот же год занимал пост заместителя генерального директора по юридическим вопросам, и.о. гендиректора, первого замгендиректора по производственно-финансовым вопросам Укрспирта, уволился из ГП в декабре 2013 года.

В начале 2014 года Панков был советником председателя правления Черноморнефтегаза, в марте 2014 года вновь вернулся в Укрспирт на должность замгендиректора по юридическим вопросам. В декабре 2014 года Минагропрод отстранил руководителя Укрспирта Михаила Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора ГП "Укрспирт" его заместителя Виктора Панкова.

В 2016 году Панков был руководителем аппарата Укрспирта.