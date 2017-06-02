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Штаб АТО: Украинские военные не ведут активных наступательных действий
Андрей Лысенко / Фото: УКМЦ
Ситуация в Донбассе

Штаб АТО: Украинские военные не ведут активных наступательных действий

Наши бойцы не пересекают линию разграничения, определенную Минскими соглашениями

02.06.17 221
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Украинские военные не ведут активных наступательных действий в зоне АТО, а лишь переносят опорные и наблюдательные пункты в целях безопасности. Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает Украинская правда.

"Украинские военные не проводят наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена Минскими договоренностями", – подчеркнул он.

Лысенко объяснил, что в ходе боевых действий, в результате активности врага командование бригад, находящихся у линии разграничения, время от времени принимает решение о переносе опорных пунктов и наблюдательных постов. Боевики время от времени хорошо пристреливается, и, чтобы не подвергать личный состав опасности, принимается решение о переносе позиций украинских военных.

"Но еще раз подчеркну: активных наступательных действий и пересечения линии разграничения не происходит. Украина четко придерживается Минских договоренностей", - еще раз подчеркнул он.

Украинские военнослужащие 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады продвинулись вперед на расстояние около 1,5 км ближе к Бахмутской трассе (Донецкая область), где были оборудованы новые позиции. Территория, взятая под контроль бойцами бригады, согласно Минским соглашениям должна контролироваться Киевом.

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