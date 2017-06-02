США пересматривают свою политику в отношении Украины, - посол

Ситуация на востоке Украины является очень важной частью политики США в отношении Украины. Госсекретарь Рекс Тиллерсон изучает различные варианты участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом заявила журналистам в пятницу посол США в Украине Мари Йованович в ответ на вопрос, рассматривают ли Соединенные Штаты возможность участия в "нормандском" или каком-то другом формате для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает Укринформ.

"Мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины и, я думаю, движемся вперед в очень позитивном направлении. Очевидно, что ситуация на востоке является очень важной частью этого, и мы будем всячески поддерживать Украину. Госсекретарь Тиллерсон внимательно изучает все возможные варианты нашего участия в решении этого вопроса", - сказала Йованович.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Вашингтон намерен перезапустить диалог с РФ по Украине. Эта идея якобы лично курируется госсекретарем Рексом Тиллерсоном.